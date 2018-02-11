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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Коньяспор
Аланьяспор - Коньяспор: обзор матча 11 февраля 2018
Аланьяспор
11.02.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Коньяспор
21'
С. Это'О (П)
40'
О. Али Саинер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Коньяспор
Желтая карточка
Ж. Фернандес
90'
+5
Желтая карточка
Г. Цавеллас
81'
80'
Желтая карточка
С. Киринтили
65'
Вторая желтая
В. Мок
59'
Желтая карточка
В. Мок
48'
Желтая карточка
П. Филипович
40'
ГОЛ! 0:2!
О. Али Саинер
Пас отдал
А. Туран
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Это'О
Желтая карточка
Р. Риу
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Реми Риу
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
27
Дени Милошевич
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
6
Филипе Аугусто
ОП
17
Эмре Нефиз
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Коньяспор
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
53
Муса Арас
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
3-2-1
1
Риу
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
89
Гассама
5
Сакей
19
Вильяфаньес
10
Фернандес
3-3-1-2
1
Киринтили
42
Саинер
8
Камдали
4
Туран
27
Милошевич
19
Мок
5
Филипович
7
Фофана
9
Это'О
18
Яхович
Остались в запасе
Аланьяспор
Коньяспор
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
17
Эмре Нефиз
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
16
Йенс Йонссон
ОП
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
86
Юфук Чейлан
ВР
17
Эмре Нефиз
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Остались в запасе
16
Йенс Йонссон
ОП
5
Селим Ай
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
53
Муса Арас
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Аланьяспор - Коньяспор
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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