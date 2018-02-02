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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Райо Вальекано
Осасуна - Райо Вальекано: обзор матча 02 февраля 2018
Осасуна
02.02.2018, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 25 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
63'
Ойер
43'
А. Эмбарба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Райо Вальекано
67'
Желтая карточка
О. Трехо
ГОЛ! 1:1!
Ойер
Пас отдал
Э. Барха
63'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Эмбарба
Пас отдал
А. Домингес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Осасуна
25
Ману Эррера
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Райо Вальекано
0
Марио Фернандес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
1-1-1-2
16
Кастельяно
6
Ойер
8
Мерида
10
Торрес
11
Барха
3-2-2
1
Гарсия
5
Дорадо
4
Амайя
2
Байано
8
Лопес
10
Домингес
23
Эмбарба
8
Трехо
Остались в запасе
Осасуна
Райо Вальекано
25
Ману Эррера
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
12
Бебе
ЛВ
0
Марио Фернандес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
0
Марио Фернандес
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Райо Вальекано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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