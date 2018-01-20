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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беверен - Сент-Труйден
Беверен - Сент-Труйден: обзор матча 20 января 2018
Беверен
20.01.2018, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Труйден
59'
И. Телин (П)
16'
И. Ветокеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беверен - Сент-Труйден
Желтая карточка
Р. Камачо
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Телин
59'
16'
ГОЛ! 0:1!
И. Ветокеле
Пас отдал
Ж. Лежар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беверен
33
Дави Руф
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
24
Йенс Колс
ЦП
18
Лоран Янс
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
11
Нана Ампома
ЦФ
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
24
Стевен Де Петтер
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Беверен
39
Джонатан Буату
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Сент-Труйден
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
6
Фабьен Антуньес
ОП
90
Роман Безус
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
2-2-3
33
Руф
4
Камачо
5
Кофрие
24
Колс
18
Янс
11
Ампома
7
Болевич
92
Телин
2-2-1
28
Пирар
70
Кициу
5
Тейшейра
24
Де Петтер
30
Лежар
25
Ветокеле
Остались в запасе
Беверен
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
6
Фабьен Антуньес
ОП
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
32
Оливье Мини
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабьен Антуньес
ОП
22
Кенни Степпе
ВР
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Беверен - Сент-Труйден
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Фритхилстэдион
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