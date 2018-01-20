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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Гезтепе
Фенербахче - Гезтепе: обзор матча 20 января 2018
Фенербахче
20.01.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
15'
Фернандао
59'
А. Бийого Поко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Гезтепе
Желтая карточка
М. Шкртел
90'
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Бийого Поко
Пас отдал
А. Яхович
ГОЛ! 1:0!
Фернандао
Пас отдал
И. Кейбаши
15'
Желтая карточка
А. Шаешу
11'
Начало матча
Статистика матча Фенербахче - Гезтепе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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