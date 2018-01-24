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Расписание матчей
Франция. Кубок
ПСЖ - Генгам
ПСЖ - Генгам: обзор матча 24 января 2018
ПСЖ
24.01.2018, среда, 20:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
4 : 2
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПСЖ - Генгам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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Франция. Лига 1, 10 тур
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