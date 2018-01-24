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Материалы

ПСЖ - Генгам

24.01.2018, Среда, 20:30 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок, 1/16 финала ПСЖ - Генгам
Франция. Лига 1 (2017/2018)
2 тур
13 августа, воскресенье 22:00 Генгам 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
32 тур
9 апреля, воскресенье 22:00 ПСЖ 4:0 Генгам
18 тур
17 декабря, суббота 19:00 Генгам 2:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 18:00 Генгам 0:2 ПСЖ
7 тур
22 сентября, вторник 22:00 ПСЖ 3:0 Генгам
Франция. Лига 1 (2014/2015)
36 тур
8 мая, пятница 21:30 ПСЖ 6:0 Генгам
18 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Генгам 1:0 ПСЖ
Суперкубок Франции 2014

2 августа, суббота 16:00 ПСЖ 2:0 Генгам
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
25 января, суббота 20:00 Генгам 1:1 ПСЖ
4 тур
31 августа, суббота 19:00 ПСЖ 2:0 Генгам
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 19:00 Генгам 1:0 ПСЖ
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