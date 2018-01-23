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Материалы

Нант - Осер

23.01.2018, Вторник, 20:30 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Кубок, 1/16 финала Нант - Осер
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/8 финала
17 декабря, вторник 23:55 Нант 1:0 Осер
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 Нант 2:1 Осер
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Осер 2:1 Нант
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