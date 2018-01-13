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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Тенерифе
Сарагоса - Тенерифе: обзор матча 13 января 2018
Сарагоса
13.01.2018, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 22 тур
1 : 0
Завершен
Тенерифе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Тенерифе
Желтая карточка
Б. Иглесиас
83'
Начало матча
Статистика матча Сарагоса - Тенерифе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
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Испания. Сегунда, 41 тур
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1 : 1
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Испания. Сегунда, 40 тур
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Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
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2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
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01.05.2026
Гранада
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
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Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
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25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
1 : 1
12.10.2026
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