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Расписание матчей
Англия. Кубок
Флитвуд - Лестер
Флитвуд - Лестер: обзор матча 06 января 2018
Флитвуд
06.01.2018, суббота, 15:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Флитвуд - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Хайбари Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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