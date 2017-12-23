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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Херенвен
АЗ Алкмаар - Херенвен: обзор матча 23 декабря 2017
АЗ Алкмаар
23.12.2017, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
3 : 1
Завершен
Херенвен
84'
Ф. Фрайдей
90'
Ф. Фрайдей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Херенвен
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фрайдей
90'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрайдей
Пас отдал
Г. Тил
84'
68'
Красная карточка
М. Торсбю
56'
Желтая карточка
М. Торсбю
Желтая карточка
Р. ван Рейн
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Херенвен
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
14
Мичел Влап
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Херенвен
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
3-1-1-2-1
40
Бизот
2
Оувеян
4
Хацидиакос
16
ван Рейн
8
ван Овереем
18
Мидтсьё
20
Тил
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
1-2-1-1
3
Хег
2
Торсбю
6
Схаарс
14
Влап
9
Верман
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Херенвен
16
Джино Коутиньо
ВР
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Остались в запасе
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Хенк Брюгге
Статистика матча АЗ Алкмаар - Херенвен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
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