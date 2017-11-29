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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сассуоло - Бари
Сассуоло - Бари: обзор матча 29 ноября 2017
Сассуоло
29.11.2017, среда, 17:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Бари
34'
Д. Фальчинелли
90+3'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сассуоло - Бари
ГОЛ! 2:0!
М. Политано
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Л. Греко
Желтая карточка
Ф. Пелузо
71'
Желтая карточка
Л. Маццителли
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фальчинелли
Пас отдал
А. Рагуса
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Бари
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
20
Франческо Бриенца
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
28
Аньелло Сальцано
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Бари
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-2-2-1
25
Пеголо
18
Гольданига
15
Ачерби
13
Пелузо
14
Лирола
36
Маццителли
8
Сенси
32
Рагуса
21
Политано
11
Фальчинелли
3-3
20
Сабелли
6
Кассани
23
Диаките
20
Бриенца
8
Баша
28
Сальцано
Остались в запасе
Сассуоло
Бари
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
77
Николас Пьерини
ЛВ
70
Леонардо Марсон
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Сассуоло - Бари
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Стадион:
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