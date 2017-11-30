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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Тенерифе
Эспаньол - Тенерифе: обзор матча 30 ноября 2017
Эспаньол
30.11.2017, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Тенерифе
36'
Ж. Морено (П)
57'
Э. Гранеро
90+1'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эспаньол - Тенерифе
ГОЛ! 3:0!
С. Гарсия
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Э. Гранеро
57'
Желтая карточка
Д. Лопес
40'
Желтая карточка
Ж. Морено
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Морено
36'
Начало матча
Статистика матча Эспаньол - Тенерифе
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
- : -
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
1 : 1
12.10.2026
Жирона
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