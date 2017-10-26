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Расписание матчей
Испания. Кубок
Тенерифе - Эспаньол
Тенерифе - Эспаньол: обзор матча 26 октября 2017
Тенерифе
26.10.2017, четверг, 22:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тенерифе - Эспаньол
85'
Желтая карточка
Ж. Морено
Начало матча
Статистика матча Тенерифе - Эспаньол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
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Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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