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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Эльче
Атлетико - Эльче: обзор матча 29 ноября 2017
Атлетико
29.11.2017, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Эльче
31'
Х. Хименес
33'
Ф. Торрес
68'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Эльче
Желтая карточка
Я. Карраско
87'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ш. Врсалько
68'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Коке
33'
ГОЛ! 1:0!
Х. Хименес
Пас отдал
Я. Карраско
31'
Начало матча
Статистика матча Атлетико - Эльче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
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08.11.2026
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Атлетико
0 : 2
03.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
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Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
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Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
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