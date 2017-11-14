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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - США
Португалия - США: обзор матча 14 ноября 2017
Португалия
14.11.2017, вторник, 23:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
США
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Португалия - США
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
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США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
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США
1 : 4
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