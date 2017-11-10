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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Колумбия
Южная Корея - Колумбия: обзор матча 10 ноября 2017
Южная Корея
10.11.2017, пятница, 14:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Колумбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Южная Корея - Колумбия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Южная Корея
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
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Колумбия
0 : 1
03.10.2026
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