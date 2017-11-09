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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия - Нидерланды
Шотландия - Нидерланды: обзор матча 09 ноября 2017
Шотландия
09.11.2017, четверг, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шотландия - Нидерланды
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Хэмпден Парк
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