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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Венгрия
Люксембург - Венгрия: обзор матча 09 ноября 2017
Люксембург
09.11.2017, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Венгрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Люксембург - Венгрия
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
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