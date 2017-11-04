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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Альбасете
Райо Вальекано - Альбасете: обзор матча 04 ноября 2017
Райо Вальекано
04.11.2017, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 13 тур
1 : 1
Завершен
Альбасете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Райо Вальекано - Альбасете
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Альбасете
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
- : -
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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