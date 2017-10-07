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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Севилья
Спортинг - Севилья: обзор матча 07 октября 2017
Спортинг
07.10.2017, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 8 тур
3 : 0
Завершен
Севилья
38'
С. Щепович
49'
К. Кастро
77'
С. Щепович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Севилья
ГОЛ! 3:0!
С. Щепович
Пас отдал
П. Перес
77'
ГОЛ! 2:0!
К. Кастро
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Щепович
38'
Начало матча
Статистика матча Спортинг - Севилья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
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14.11.2026
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Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
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01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
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26.10.2026
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Испания. Примера, 9 тур
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4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
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3 : 3
12.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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