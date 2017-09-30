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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Виллем II
ПСВ - Виллем II: обзор матча 30 сентября 2017
ПСВ
30.09.2017, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
4 : 0
Завершен
Виллем II
49'
И. Лосано
55'
Г. Перейро
58'
И. Лосано
68'
М. ван Гинкел (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Виллем II
68'
Желтая карточка
Ф. Хееркенс
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. ван Гинкел
68'
ГОЛ! 3:0!
И. Лосано
Пас отдал
М. ван Гинкел
58'
ГОЛ! 2:0!
Г. Перейро
Пас отдал
М. ван Гинкел
55'
ГОЛ! 1:0!
И. Лосано
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Виллем II
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
23
Бен Ринстра
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Виллем II
11
Карим Кулибали
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
4-1-2-3
41
Зут
4
Ариас
5
Швааб
77
Изима-Мирен
30
Бренет
20
Хендрикс
8
ван Гинкел
26
Перейро
34
Бергвейн
11
Лосано
9
Локадия
4-1-2
4
Петерс
14
ван дер Линден
3
Хееркенс
33
Цимикас
4
Чиривелья
23
Ринстра
19
Хайе
Остались в запасе
ПСВ
Виллем II
89
Элой Ром
ВР
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
11
Карим Кулибали
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
23
Барт Рамселар
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
11
Карим Кулибали
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча ПСВ - Виллем II
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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