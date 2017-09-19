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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Лидс
Бернли - Лидс: обзор матча 19 сентября 2017
Бернли
19.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Лидс
88'
К. Вуд (П)
90+6'
Р. Брэди
80'
Х. Сако
90+4'
П. Эрнандес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Лидс
ГОЛ! 2:2!
Р. Брэди
90'
+6
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
П. Эрнандес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вуд
88'
Желтая карточка
К. Лонг
85'
80'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сако
Пас отдал
П. Эрнандес
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
70'
59'
Желтая карточка
К. Руф
Желтая карточка
Ф. Бардсли
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бернли
1
Адам Легздиньш
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-1-3-3
1
Поуп
6
Тарковски
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
29
Хендрик
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
24
Лонг
19
Воукс
35
Барнс
4-3-1
22
Лонерган
28
Берарди
3
Бортуик-Джексон
12
Эйлинг
15
Даллас
14
Виейра
43
Клих
35
Шонесси
7
Руф
Остались в запасе
Бернли
Лидс
1
Адам Легздиньш
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бернли - Лидс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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