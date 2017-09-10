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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Осасуна
Райо Вальекано - Осасуна: обзор матча 10 сентября 2017
Райо Вальекано
10.09.2017, воскресенье, 21:30
Испания. Сегунда, 4 тур
0 : 3
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Осасуна
90'
Желтая карточка
Ф. Мерида
81'
Желтая карточка
М. Кастельяно
41'
Желтая карточка
Р. Торрес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Осасуна
18
Карлос Клер
ЛЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
6
Ойер
ОП
18
Матео Гарсия
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Райо Вальекано
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Осасуна
25
Ману Эррера
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
2-1-2-1
1
Гарсия
5
Дорадо
4
Амайя
10
Трасоррас
8
Трехо
23
Эмбарба
7
Бангура
2-1-1-1
16
Кастельяно
18
Клер
6
Ойер
18
Гарсия
10
Торрес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Осасуна
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
25
Ману Эррера
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману Эррера
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Райо Вальекано - Осасуна
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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