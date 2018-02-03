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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Тулуза
Ницца - Тулуза: обзор матча 03 февраля 2018
Ницца
03.02.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 24 тур
0 : 1
Завершен
Тулуза
67'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Тулуза
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Градель
Пас отдал
И. Сангаре
61'
Желтая карточка
К. Мишелен
Желтая карточка
А. Тамез
59'
21'
Желтая карточка
Я. Саного
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
3-4-1-1
44
Бенитес
4
Данте
5
Сарр
13
Бюрнер
61
Тамез
6
Менди
17
Макенго
14
Сери
19
Срарфи
14
Плеа
4-2-2-2
40
Лафон
98
Амьен-Аду
29
Мубандже
20
Яго
22
Мишелен
6
Сангаре
18
Каюзак
10
Градель
16
Имбула
10
Жан
9
Саного
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Исан Сако
ЦП
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Ницца - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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