Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 10 марта 2018
Герта
10.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
18
Флориан Кат
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
3-2-2
22
Ярстейн
4
Штарк
4
Рекик
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
8
Вайзер
11
Ибишевич
8
Калу
3-2-2-2
1
Шволов
4
Кох
2
Сеюнджу
5
Гульде
17
Кюблер
30
Гюнтер
19
Хаберер
6
Абраши
18
Петерсен
11
Кляйнденст
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Ондрей Дуда
АП
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
27
Николас Хефлер
ОП
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Ондрей Дуда
АП
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Герта - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Фрайбург
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+