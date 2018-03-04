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Кельн - Штутгарт

04.03.2018, Воскресенье, 17:30 мск Кельн, стадион Рейн Энерги Германия. Бундеслига, 25 тур Кельн - Штутгарт
Германия. Бундеслига (2017/2018)
8 тур
13 октября, пятница 21:30 Штутгарт 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
18 тур
23 января, суббота 17:30 Кельн 1:3 Штутгарт
1 тур
16 августа, воскресенье 18:30 Штутгарт 1:3 Кельн
Германия. Бундеслига (2014/2015)
19 тур
4 февраля, среда 22:00 Кельн 0:0 Штутгарт
2 тур
30 августа, суббота 17:30 Штутгарт 0:2 Кельн
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:30 Штутгарт 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
32 тур
21 апреля, суббота 17:30 Кельн 1:1 Штутгарт
15 тур
3 декабря, суббота 21:30 Штутгарт 2:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
16 апреля, суббота 17:30 Кельн 1:3 Штутгарт
13 тур
21 ноября, воскресенье 17:30 Штутгарт 0:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2009/2010)
23 тур
20 февраля, суббота 17:30 Кельн 1:5 Штутгарт
6 тур
19 сентября, суббота 17:30 Штутгарт 0:2 Кельн
Германия. Бундеслига (2008/2009)
28 тур
18 апреля, суббота 17:30 Кельн 0:3 Штутгарт
11 тур
1 ноября, суббота 17:30 Штутгарт 1:3 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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