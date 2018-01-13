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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Герта
Штутгарт - Герта: обзор матча 13 января 2018
Штутгарт
13.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Герта
78'
Н. Штарк (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Герта
Желтая карточка
М. Гомес
90'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Штарк
78'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Штутгарт
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-3-3
20
Цилер
35
Камински
3
Аого
32
Баумгартль
28
Павар
19
Озкан
4
Гентнер
25
Аскасибар
11
Донис
77
Аколо
27
Гомес
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
19
Лазаро
28
Лустенбергер
4
Штарк
8
Вайзер
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
7
Леки
9
Зелке
8
Калу
Остались в запасе
Штутгарт
Герта
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
32
Андреас Бек
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Штутгарт - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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