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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Шальке-04
РБ Лейпциг - Шальке-04: обзор матча 13 января 2018
РБ Лейпциг
13.01.2018, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
41'
Н. Кейта
69'
Т. Вернер
71'
Брума
55'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Шальке-04
87'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
ГОЛ! 3:1!
Брума
Пас отдал
Т. Вернер
71'
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Лаймер
69'
55'
ГОЛ! 1:1!
Налдо
Пас отдал
Д. Калиджиури
Желтая карточка
Н. Кейта
54'
53'
Желтая карточка
М. Настасич
ГОЛ! 1:0!
Н. Кейта
Пас отдал
К. Кампль
41'
Желтая карточка
М. Забитцер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
7
Макс Майер
АП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-5-1-1
25
Гулачи
13
Бернардо
4
Орбан
2
Упамекано
20
Забитцер
27
Лаймер
6
Демме
8
Кейта
44
Кампль
77
Брума
97
Огустен
3-1-1-3-2
1
Ферманн
22
Настасич
27
Налдо
5
Очипка
21
Стамбули
18
Шепф
20
Калиджиури
77
Арит
7
Майер
9
Бургшталлер
9
Ди Санто
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Шальке-04
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча РБ Лейпциг - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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