Введите ваш ник на сайте
Материалы

Кальяри - Удинезе

14.04.2018, Суббота, 16:00 мск Кальяри, стадион Сант-Элия Италия. Серия А, 32 тур Кальяри - Удинезе
Италия. Серия А (2017/2018)
13 тур
19 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Кальяри
Италия. Серия А (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 16:00 Удинезе 2:1 Кальяри
14 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
38 тур
31 мая, воскресенье 19:00 Кальяри 4:3 Удинезе
19 тур
18 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:2 Кальяри
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 15:30 Кальяри 3:0 Удинезе
7 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Удинезе 2:0 Кальяри
Италия. Серия А (2012/2013)
34 тур
27 апреля, суббота 20:00 Кальяри 0:1 Удинезе
15 тур
2 декабря, воскресенье 18:00 Удинезе 4:1 Кальяри
Италия. Серия А (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 23:45 Удинезе 0:0 Кальяри
5 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Кальяри 0:4 Удинезе
10 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2009/2010)
36 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 2:2 Удинезе
17 тур
24 февраля, среда 20:30 Удинезе 2:1 Кальяри
Италия. Серия А (2008/2009)
38 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 6:2 Кальяри
19 тур
18 января, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Удинезе
Италия. Серия А (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 0:2 Кальяри
18 тур
13 января, воскресенье 17:00 Кальяри 0:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
...
  • Читайте нас: 