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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 20 мая 2018
Атлетик
20.05.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 38 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
9'
Д. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
81'
Желтая карточка
Х. Лопес
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лопес
Пас отдал
П. Пьятти
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
3-3-1-1-2
13
Кепа
3
Этчейта
14
Нуньес
5
Альварес
15
Леке
6
Весга
18
де Маркос
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Уильямс
20
Адурис
1-2-2-1-3
13
Лопес
5
Налдо
21
Рока
5
Лопес
21
Лопес
4
Санчес
10
Пьятти
9
Гарсия
7
Морено
12
Баптистао
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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