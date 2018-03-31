Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 31 марта 2018
Атлетик
31.03.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
55'
У. Нуньес
90+1'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сельта
Желтая карточка
У. Нуньес
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Б. Мендес
ГОЛ! 1:0!
У. Нуньес
55'
Желтая карточка
И. Мартинес
44'
Желтая карточка
И. Уильямс
31'
15'
Желтая карточка
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Сельта
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
3-2-2-1-2
13
Кепа
12
Сан Хосе
26
Мартинес
14
Нуньес
18
Баленсиага
18
де Маркос
8
Итурраспе
14
Сусаета
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
3-2-2-3
1
Альварес
22
Кабрал
22
Радойя
21
Гомес
22
Мальо
17
Кастро
10
Васс
68
Лоботка
10
Аспас
9
Гомес
15
Бойе
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Атлетик - Сельта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Сельта
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Сельты» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:35
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+