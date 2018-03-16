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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эйбар
Леванте - Эйбар: обзор матча 16 марта 2018
Леванте
16.03.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
25'
Р. Марти
64'
Э. Боатенг
63'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Эйбар
90'
+5
Желтая карточка
А. Арбилья
Желтая карточка
С. Лукич
90'
+4
69'
Желтая карточка
Шарлес
ГОЛ! 2:1!
Э. Боатенг
64'
63'
ГОЛ! 1:1!
Шарлес
Пас отдал
Х. Хордан
Желтая карточка
Ж. Лерма
61'
Желтая карточка
Р. Марти
34'
33'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Луис Моралес
25'
Желтая карточка
Э. Кабако
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
11
Иви
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Леванте
25
Иван Вильяр
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Шарлес
ЦФ
4-2-4
13
Ойер
13
Луна
23
Кабако
44
Пьер
23
Коке
8
Лерма
20
Кампанья
9
Марти
25
Моралес
11
Иви
11
Паццини
4-3-2-1
13
Дмитрович
2
Капа
23
Арбилья
4
Рамис
3
Анхель
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
19
Хордан
14
Леон
14
Альехо
19
Кике
Остались в запасе
Леванте
Эйбар
10
Энис Барди
АП
25
Иван Вильяр
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
25
Иван Вильяр
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Леванте - Эйбар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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