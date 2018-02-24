Введите ваш ник на сайте
Материалы

Сельта - Эйбар

24.02.2018, Суббота, 15:00 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Примера, 25 тур Сельта - Эйбар
Испания. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
ответный матч		 28 ноября, вторник 23:30 Сельта 1:0 Эйбар
Испания. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
первый матч		 25 октября, среда 22:30 Эйбар 1:2 Сельта
Испания. Примера (2017/2018)
6 тур
24 сентября, воскресенье 19:30 Эйбар 0:4 Сельта
Испания. Примера (2016/2017)
31 тур
9 апреля, воскресенье 17:15 Сельта 0:2 Эйбар
12 тур
19 ноября, суббота 20:30 Эйбар 1:0 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
25 тур
21 февраля, воскресенье 00:05 Сельта 3:2 Эйбар
6 тур
26 сентября, суббота 23:00 Эйбар 1:1 Сельта
Испания. Примера (2014/2015)
32 тур
19 апреля, воскресенье 22:00 Эйбар 0:1 Сельта
13 тур
29 ноября, суббота 23:59 Сельта 0:1 Эйбар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
...
  • Читайте нас: 