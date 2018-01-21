Введите ваш ник на сайте
Материалы

Реал Сосьедад - Сельта

21.01.2018, Воскресенье, 20:30 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Примера, 20 тур Реал Сосьедад - Сельта
Испания. Примера (2017/2018)
1 тур
19 августа, суббота 19:15 Сельта 2:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:45 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
19 тур
22 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 1:0 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
12 марта, суббота 20:15 Сельта 1:0 Реал Сосьедад
10 тур
1 ноября, воскресенье 00:05 Реал Сосьедад 2:3 Сельта
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 23:59 Реал Сосьедад 1:1 Сельта
3 тур
13 сентября, суббота 23:59 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
12 апреля, суббота 18:00 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
14 тур
23 ноября, суббота 21:00 Реал Сосьедад 4:3 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
26 января, суббота 19:00 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
2 тур
25 августа, суббота 21:00 Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2008/2009)
3 раунд
8 октября, среда 23:30 Сельта 2:0 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
...
  • Читайте нас: 