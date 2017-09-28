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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кельн - Црвена Звезда
Кельн - Црвена Звезда: обзор матча 28 сентября 2017
Кельн
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Црвена Звезда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Црвена Звезда
Желтая карточка
Т. Хорн
80'
Желтая карточка
П. Ольковски
54'
39'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
Начало матча
Статистика матча Кельн - Црвена Звезда
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
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Кельн
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