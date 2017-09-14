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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Коньяспор
Марсель - Коньяспор: обзор матча 14 сентября 2017
Марсель
14.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа I, 1 тур
1 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Марсель - Коньяспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
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Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
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Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
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Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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