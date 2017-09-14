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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Лугано
Хапоэль БШ - Лугано: обзор матча 14 сентября 2017
Хапоэль БШ
14.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
Лугано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хапоэль БШ - Лугано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
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