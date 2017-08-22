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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Париж - Клермон
Париж - Клермон: обзор матча 22 августа 2017
Париж
22.08.2017, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 2
Завершен
Клермон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Париж - Клермон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Франция. Лига 1, 7 тур
Париж
4 : 3
18.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Клермон
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
- : -
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
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1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
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