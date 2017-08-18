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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Портимоненси
Риу Аве - Портимоненси: обзор матча 18 августа 2017
Риу Аве
18.08.2017, пятница, 22:30
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 0
Завершен
Портимоненси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Риу Аве - Портимоненси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
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Риу Аве
Портимоненси
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