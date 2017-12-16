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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 16 декабря 2017
Вердер
16.12.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Майнц
2'
Ф. Баргфреде
17'
И. Бельфодиль
70'
Р. Квайсон
90+4'
Ф. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Майнц
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Ф. Фрай
81'
Желтая карточка
А. Максим
70'
ГОЛ! 2:1!
Р. Квайсон
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
51'
49'
Желтая карточка
Д. Латца
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
39'
ГОЛ! 2:0!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Т. Делэни
17'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Баргфреде
Пас отдал
Т. Делэни
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
4
Роберт Бауэр
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Майнц
27
Леон Балогун
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
46
Данни Латца
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Йосинори Муто
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
27
Делэни
4
Бауэр
8
Эггештайн
44
Баргфреде
11
Кайнц
19
Бельфодиль
4-3-1-2
2
Донати
27
Балогун
22
Диалло
18
Бросински
21
Озтюнали
20
Фрай
46
Латца
17
Хольтманн
8
де Бласис
11
Муто
Остались в запасе
Вердер
Майнц
20
Изет Хайрович
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Вердер - Майнц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
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