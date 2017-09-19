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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 19 сентября 2017
Боруссия М
19.09.2017, вторник, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
57'
Раффаэл
74'
Раффаэл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Штутгарт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Раффаэл
74'
ГОЛ! 1:0!
Раффаэл
Пас отдал
Н. Эльведи
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия М
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Штутгарт
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
4-2-3-1
21
Зиппель
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
23
Вестергор
6
Закария
23
Крамер
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
3-2-1
20
Цилер
32
Бек
35
Камински
32
Баумгартль
28
Павар
3
Аого
11
Донис
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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