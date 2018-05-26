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Дукла - Виктория

26.05.2018, Суббота, 17:00 мск Прага, стадион Юлишка Чехия. Синот Лига, 30 тур Дукла - Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
1 тур
29 июля, суббота 18:00 Виктория 4:0 Дукла
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
29 апреля, суббота 21:15 Виктория 2:0 Дукла
12 тур
30 октября, воскресенье 20:30 Дукла 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
6 декабря, воскресенье 20:30 Виктория 3:0 Дукла
2 тур
1 августа, суббота 21:15 Дукла 1:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
20 тур
15 марта, воскресенье 16:15 Дукла 2:3 Виктория
6 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:1 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
5 апреля, суббота 22:15 Дукла 0:3 Виктория
9 тур
21 сентября, суббота 22:15 Виктория 0:0 Дукла
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
20 тур
17 марта, воскресенье 21:00 Виктория 4:0 Дукла
6 тур
2 сентября, воскресенье 21:30 Дукла 1:4 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
18 тур
26 февраля, воскресенье 20:00 Виктория 1:1 Дукла
4 тур
20 августа, суббота 20:20 Дукла 2:4 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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