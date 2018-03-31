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Словацко - Слован

31.03.2018, Суббота, 16:00 мск Угерске-Градиште, стадион Местски футбольный стадион Чехия. Синот Лига, 22 тур Словацко - Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
8 тур
25 сентября, понедельник 20:00 Слован 1:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
29 тур
20 мая, суббота 18:00 Словацко 0:1 Слован
15 тур
27 ноября, воскресенье 16:00 Слован 2:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Слован 0:0 Словацко
6 тур
12 сентября, суббота 18:00 Словацко 1:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Словацко 2:3 Слован
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Слован 2:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
19 апреля, суббота 18:00 Слован 2:1 Словацко
11 тур
19 октября, суббота 19:00 Словацко 4:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
11 мая, суббота 21:00 Словацко 0:3 Слован
13 тур
5 ноября, понедельник 21:00 Слован 3:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
4 мая, пятница 22:15 Слован 0:0 Словацко
14 тур
19 ноября, суббота 20:00 Словацко 1:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
14 мая, суббота 20:00 Слован 1:0 Словацко
14 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Словацко 0:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 20:00 Словацко 0:0 Слован
9 тур
26 сентября, суббота 19:00 Слован 2:0 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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