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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арарат-Армения - Динамо Бр
Арарат-Армения - Динамо Бр: обзор матча 07 октября 2017
Арарат-Армения
07.10.2017, суббота, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 12 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Бр
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Статистика матча Арарат-Армения - Динамо Бр
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
- : -
20.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
Арарат-Армения
Лига Европы, 4 тур
Торренсе
3 : 2
05.11.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат-Армения
3 : 0
01.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
2 : 1
26.10.2026
Ноа
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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Арарат-Армения
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