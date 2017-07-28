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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арарат-Армения - Калуга
Арарат-Армения - Калуга: обзор матча 28 июля 2017
Арарат-Армения
28.07.2017, пятница, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 2 тур
2 : 2
Завершен
Калуга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арарат-Армения - Калуга
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ван
- : -
20.11.2026
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Армения. Премьер-лига, 13 тур
Урарту
0 : 0
08.11.2026
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3 : 2
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Армения. Премьер-лига, 12 тур
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01.11.2026
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2 : 1
26.10.2026
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31.10.2026
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18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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