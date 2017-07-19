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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Вест Бромвич - Лестер
Вест Бромвич - Лестер: обзор матча 19 июля 2017
Вест Бромвич
19.07.2017, среда, 13:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 7
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вест Бромвич - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
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- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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