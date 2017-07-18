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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Милан - Боруссия Д
Милан - Боруссия Д: обзор матча 18 июля 2017
Милан
18.07.2017, вторник, 14:20
Международный кубок чемпионов
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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