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Материалы

Краснодар (мол) - Рубин (мол)

12.05.2018, Суббота, 12:00 мск Краснодар, стадион Академии ФК "Краснодар" Россия. Молодежное первенство, 30 тур Краснодар (мол) - Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
1 тур
16 июля, воскресенье 11:30 Рубин (мол) 2:1 Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 13:00 Рубин (мол) 2:1 Краснодар (мол)
9 тур
1 октября, суббота 14:00 Краснодар (мол) 1:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 12:30 Рубин (мол) 4:2 Краснодар (мол)
13 тур
24 октября, суббота 13:30 Краснодар (мол) 1:2 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
22 тур
7 апреля, вторник 13:00 Рубин (мол) 1:1 Краснодар (мол)
13 тур
8 ноября, суббота 18:30 Краснодар (мол) 3:3 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
16 тур
9 ноября, суббота 15:00 Рубин (мол) 1:1 Краснодар (мол)
11 тур
28 сентября, суббота 17:00 Краснодар (мол) 0:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
30 тур
22 мая, среда 14:00 Рубин (мол) 0:1 Краснодар (мол)
1 тур
22 июля, воскресенье 19:00 Краснодар (мол) 7:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
9 сентября, пятница 17:00 Краснодар (мол) 3:1 Рубин (мол)
8 тур
7 мая, суббота 14:00 Рубин (мол) 2:0 Краснодар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
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    Рейтинг: +624

    juvseriy 12 мая 2018, 17:02

    Отличное поколение подрастает у Краснодара да и у сборной России! Вот как надо с молодёжью работать

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