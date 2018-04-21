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Рубин (мол) - Ростов (мол)

21.04.2018, Суббота, 12:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Молодежное первенство, 27 тур Рубин (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
13 тур
14 октября, суббота 15:00 Ростов (мол) 3:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 14:00 Ростов (мол) 1:3 Рубин (мол)
14 тур
17 ноября, четверг 15:00 Рубин (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 12:00 Ростов (мол) 3:1 Рубин (мол)
4 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Рубин (мол) 1:0 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
20 тур
20 марта, пятница 14:30 Рубин (мол) 1:0 Ростов (мол)
7 тур
13 сентября, суббота 13:00 Ростов (мол) 3:2 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
23 тур
29 марта, суббота 15:00 Рубин (мол) 3:0 Ростов (мол)
15 тур
2 ноября, суббота 14:30 Ростов (мол) 3:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 15:30 Рубин (мол) 0:2 Ростов (мол)
10 тур
29 сентября, суббота 15:00 Ростов (мол) 1:3 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
29 тур
27 октября, четверг 15:00 Рубин (мол) 5:2 Ростов (мол)
14 тур
17 июня, пятница 17:00 Ростов (мол) 0:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
24 тур
15 октября, пятница 17:00 Рубин (мол) 3:1 Ростов (мол)
10 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Ростов (мол) 1:1 Рубин (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
26 тур
24 октября, суббота 15:30 Ростов (мол) 1:0 Рубин (мол)
12 тур
12 июня, пятница 16:00 Рубин (мол) 3:0 Ростов (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар (мол) 30 21 6 3 77:27 +50 69
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 67:24 +43 66
3. Динамо М (мол) 30 18 6 6 68:34 +34 60
4. Локомотив (мол) 30 16 6 8 64:44 +20 54
5. Спартак М (мол) 30 14 7 9 54:39 +15 49
6. Зенит (мол) 30 14 5 11 58:47 +11 47
7. Уфа (мол) 30 11 9 10 40:34 +6 42
8. Рубин (мол) 30 12 4 14 56:56 0 40
9. Ростов (мол) 30 10 8 12 42:43 -1 38
10. Тосно (мол) 30 11 4 15 38:52 -14 37
11. Амкар (мол) 30 10 6 14 35:44 -9 36
12. Анжи (мол) 30 10 6 14 32:46 -14 36
13. СКА-Хабаровск (мол) 30 9 5 16 28:65 -37 32
14. Арсенал Т (мол) 30 7 7 16 40:58 -18 28
15. Ахмат (мол) 30 6 8 16 37:66 -29 26
16. Урал (мол) 30 3 3 24 24:81 -57 12
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