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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Альтах - Динамо-Брест
Альтах - Динамо-Брест: обзор матча 13 июля 2017
Альтах
13.07.2017, четверг, 19:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Динамо-Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Альтах - Динамо-Брест
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
3 : 0
11.10.2026
Вольфсберг
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
- : -
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 1
09.10.2026
Динамо-Брест
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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